QUARTO: Spari contro un uomo, due 15enni fuggono in scooter e poi finiscono in manette. Rintracciati e arrestati dai carabinieri

Hanno appena 15 anni i minori arrestati per concorso in resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto d’armi ed esplosioni pericolose.

Sono le 21.30 circa quando si sentono chiaramente alcuni spari: due colpi, poi la chiamata al 112.

In via Limata, un uomo ha visto tutto e ritiene che quei proiettili, sparati in due occasioni distinte a distanza di pochi minuti, fossero rivolti a lui.

I carabinieri della tenenza di Quarto raccolgono le sue parole e, attraverso la centrale operativa, diramano le ricerche di due giovani in sella ad uno scooter bianco.

Le pattuglie sul territorio riescono ad intercettare le due ruote ma, dopo un pericoloso inseguimento nelle strade trafficate del centro di Quarto, ne perdono le tracce.

Grazie all’analisi delle telecamere installate lungo il percorso di fuga e alle testimonianze dei presenti, i carabinieri seguono le tracce dei fuggitivi e li rintracciano nelle rispettive case.

Recuperano l’arma, una pistola a salve senza tappo rosso gettata tra i rifiuti di un cassonetto e individuano lo scooter utilizzato per la fuga.

I minori, entrambi 15enni, sono finiti in manette e poi nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.













