Topi nel reparto di oncologia: sgomberato il reparto alla Federico II

All’ospedale universitario Federico II è stata scoperta un’infestazione di topi nel reparto di oncologia, dove erano ricoverati circa 12-13 pazienti. Per motivi di sicurezza, il reparto è stato chiuso e i pazienti trasferiti temporaneamente, mentre si procede con derattizzazione e sanificazione. La direzione sanitaria ha dichiarato che la priorità è la tutela dei pazienti e che saranno intensificati i controlli igienico-strutturali. I familiari, tra rabbia e preoccupazione, chiedono spiegazioni su come si sia potuti arrivare a una simile situazione. È stata inoltre avviata un’indagine interna sulla manutenzione e sulla prevenzione delle infestazioni.