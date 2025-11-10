Rita De Crescenzo e l’endorsement a Forza Italia. Martusciello: “Non so chi sia, ognuno è libero di votare per chi vuole”

Condividi

Visite: 62

40 Visite

Dai balletti su TikTok alla politica. Rita De Crescenzo, la popolare tiktoker napoletana con oltre un milione e quattrocentomila follower, ha pubblicato un video in cui invita apertamente a votare Forza Italia alle prossime regionali. «Forza Italia sono persone serie, da tanti anni in politica – afferma –. Io mi sono schierata con questi signori. Se volete votare, vi do una mano e vi accompagno pure».

Il messaggio, subito virale, ha suscitato forti polemiche. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, parla di «peggiore commistione tra i tiktoker della malanapoli e una certa politica», chiedendo chiarimenti ai dirigenti di Forza Italia.

Critico anche Michele Tarantino, segretario regionale del Psi, che invita il partito azzurro a chiarire i rapporti con l’influencer: «Martusciello diceva di non conoscere le De Crescenzo, ma ora è il momento di andare nel merito».

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, replica con distacco: «Non so chi sia e non mi interessa incontrarla. Non muove consensi. È libera di dire per chi vota: siamo ancora in una Repubblica».

Il caso social, nato da un semplice video, si trasforma così in un piccolo terremoto politico, tra accuse di opportunismo e difese della libertà di espressione — a conferma di quanto la campagna elettorale campana si giochi ormai anche (e soprattutto) sui social.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti