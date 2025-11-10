CONTE E L’OMBRA DELL’ADDIO? “SONO PREOCCUPATO, NON C’E’ ENERGIA POSITIVA”

Condividi

Conte scarica la squadra: “Stiamo lavorando senza entusiasmo. Abbiamo perso l’entusiasmo dell’anno scorso. I nuovi non hanno portato energia positiva. Dispiace constatare che loro fossero più positivi, energia, voglia e entusiasmo di noi. Questa è la quinta sconfitta da inizio anno, significa che ci sono delle riflessioni da fare. Pensavo di averle già fatte con loro. Abbiamo fatto il compitino. #Hojlund forse è stato il migliore in campo, non è stato supportato dalla squadra. io sono preoccupato, la squadra non da segnali. Una squadra che viene indicata come protagonista assoluta e perde 5 partite non è sulla strada giusta. Non dobbiamo dimenticare che dopo uno #scudetto vinto siamo arrivati decimi. Non è stato di insegnamento. Il Brutto anatroccolo non diventa Cigno.”













