Schlein e De Luca, tregua e sorrisi al congresso dei Giovani Democratici

Condividi

Visite: 14

21 Visite

Clima disteso e sorrisi tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca alla Casa della Musica di Napoli, dove si è tenuto il congresso nazionale dei Giovani Democratici. Il governatore arriva tra baci e abbracci, ascolta la segretaria dal fondo della sala per non disturbarla e solo dopo si accomoda in prima fila per salutarla: gesti impensabili fino a poco tempo fa. Una pace ritrovata, dunque, rafforzata dalle parole della Schlein che, parlando delle prossime regionali, conferma la fiducia nel “buon governo” della Campania e nel candidato Roberto Fico.

La segretaria del Pd arriva in anticipo con l’ex presidente della Camera e incentra il suo intervento sui giovani, invitandoli a non essere “una miniatura del Pd”, e sugli attacchi al governo Meloni. Solo in chiusura tocca il tema delle regionali, rivendicando i successi elettorali recenti e dichiarandosi sicura della vittoria in Campania: «Fico sarà il migliore interprete del cambiamento che vogliamo portare avanti, pur confermando il buon governo di questi anni».

Sul piano politico, Schlein rilancia la proposta di una patrimoniale come strumento di redistribuzione della ricchezza e critica duramente il ministro Giorgetti per una politica fiscale che «favorisce le famiglie più ricche».

Dal canto suo, Fico si mostra fiducioso: «In Campania vinceremo. Sarà il primo passo per costruire una nuova maggioranza nel 2027». A sostenerlo anche Gaetano Manfredi e Clemente Mastella, che escludono una rimonta del centrodestra nonostante la doppia visita annunciata di Giorgia Meloni a Napoli.

La scena finale, con la stretta di mano tra Schlein e De Luca, suggella una rinnovata unità nel centrosinistra campano: un’alleanza che punta a consolidarsi in vista della sfida regionale e, sullo sfondo, della battaglia nazionale contro le destre.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti