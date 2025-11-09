Regionali, Teresa Aria: “Ho preso le distanze dal mio passato politico, ora cammino in autonomia”

Condividi

Volevo fare una precisazione per nn dare adito alla città e altri a commenti e giudizi poco felici, dopo tanti anni ho deciso di distaccarmi da tutto ciò che apparteneva al mio passato , ho deciso di camminare da sola, non ho nulla contro chi ha intrapreso un altro percorso, ognuno è libero e padrone delle sue azioni, continuerò a fare ciò che ho sempre fatto, senza infangare o prendermi meriti che nn mi appartengono, non ho mai avuto favoritismi e tutto quello che ho fatto , sempre cn il cuore e senza interessi, ho sempre messo in primis la persona e nn la politica, ho sempre rispettato tutti e così voglio per me!

Auguro a tutti buona campagna elettorale e soprattutto lealtà!!

Teresa Aria, nota stampa













