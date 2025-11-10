Marano, atti vandalici nei condomini: ragazzini di nuovo in azione in via Lazio

Un condominio di Via Lazio, a Marano, è stato ieri sera di nuovo vittima di atti vandalici da parte di ragazzini, che non arrivano a quindici anni di età. Con una scusa al citofono si sono fatti aprire. Da premettere che più volte hanno citofonato a tutti i condomini. Appena entrati hanno sbattuto più volte il cancello di ingresso cercando di danneggiarlo. Non contenti di ciò hanno rotto i 2 cestini porta rifiuti all’interno del palazzo rovesciando i rifiuti a terra. Solo l’arrivo di due condomini ha evitato che iniziassero ad accanirsi sulle cassette postali.