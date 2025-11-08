Regionali. Fico avanti nei sondaggi, ma il candidato non convince: ombre e tensioni nel campo largo

Condividi

Tecnicamente si chiama effetto Pigmalione, ma in politica suona come una profezia che rischia di avverarsi: quella di un candidato che, pur favorito, non riesce a entusiasmare. Da settimane a Napoli e a Roma circolano le stesse voci: «Fico non sfonda», «la campagna elettorale non decolla», «le categorie lo hanno abbandonato».

Ora anche i numeri sembrano confermarlo. Gli ultimi sondaggi dell’Istituto Noto danno Roberto Fico al 52% e Edmondo Cirielli al 45%: solo sette punti di distacco, che la rilevazione Dire-Tecné riduce addirittura a 6,5. Un margine troppo stretto per dormire sonni tranquilli, e che trasforma la corsa in Campania in un vero thriller politico.

Le tensioni attraversano tutto il campo largo. Nel Pd serpeggiano malumori sia tra chi non ha condiviso l’addio al presidente uscente De Luca, sia tra chi contesta le ultime mediazioni con i Cinque Stelle. Anche tra gli alleati dell’ex premier cresce la preoccupazione: una sconfitta o una vittoria risicata di Fico verrebbe letta come la conferma del fallimento dell’asse con il Pd.

A complicare il quadro, la questione delle liste “impresentabili”, che mina la credibilità del messaggio di rinnovamento. Tra i candidati spuntano ex sindaci coinvolti in inchieste, figure sospese dai partiti, parenti di condannati eccellenti e nomi associati a vecchie ombre giudiziarie. Un elenco che tocca tutte le formazioni del centrosinistra, dal Pd alle liste civiche, fino al PSI.

Il centrodestra, dal canto suo, fiuta l’occasione. «Fico rappresenta l’immobilismo e il giustizialismo dei Cinque Stelle», attacca il forzista Stefano Benigni, evocando il possibile “miracolo di San Gennaro”.

Come se non bastasse, in serata è arrivata anche un’interrogazione parlamentare di Sergio Rastrelli (FdI) al ministro Crosetto su presunti ormeggi illegali nel porto militare di Nisida, che coinvolgerebbero indirettamente lo stesso Fico.

Insomma, nonostante i sondaggi lo diano ancora in testa, Roberto Fico non riesce a scaldare gli elettori né a fugare i dubbi interni. E in Campania, il vantaggio che doveva essere rassicurante rischia di trasformarsi in un pericoloso boomerang.













