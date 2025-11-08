Grazzanise, si riaccende il progetto: verso il terzo aeroporto della Campania

Condividi

Dopo oltre trent’anni di attese e rinvii, il sogno di trasformare l’aeroporto militare di Grazzanise in uno scalo a uso anche civile torna a farsi concreto. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha infatti deciso di reinserire Grazzanise nel Piano Nazionale degli Aeroporti, aprendo alla possibilità di un suo utilizzo “dual use”, sia militare sia civile, con una prima vocazione dedicata al traffico merci.

La svolta arriva dopo un incontro tra Enac e i tecnici del ministero, e conferma la volontà del Governo di rilanciare un progetto più volte accantonato in passato. A ricordarlo è il deputato casertano della Lega Gianpiero Zinzi, che sottolinea come già dieci anni fa l’allora ministro Graziano Delrio ne avesse decretato la fine. Oggi, però, la prospettiva cambia: lo scalo potrebbe diventare un motore di sviluppo per la Campania, non solo nel campo dei trasporti, ma anche come polo aerospaziale, grazie alla vicinanza con il CIRA, il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale.

Soddisfazione anche dal presidente del Distretto Aerospaziale della Campania (DAC), Luigi Carrino, che parla di “opportunità strategica di primaria importanza”. Secondo Carrino, Grazzanise può colmare una storica lacuna infrastrutturale e diventare un punto di riferimento per logistica, innovazione e ricerca, integrandosi in un sistema aeroportuale e logistico regionale insieme a Capodichino e Salerno.

L’apertura al couso (uso congiunto) civile e militare, già autorizzata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, rappresenta un passo concreto verso la realizzazione. Resta ora da definire la fattibilità tecnico-operativa e i tempi di attuazione, ma la sensazione è che stavolta il progetto possa davvero decollare.

«Mai come ora – afferma Zinzi – c’è attenzione verso il Mezzogiorno e la Campania. È il momento di cogliere questa occasione di rilancio». Carrino concorda: «Siamo a un passo dal traguardo. Serve un piano integrato che metta in rete aeroporti, porti, interporti e ferrovie per rendere la Campania un vero hub strategico nazionale e internazionale».













