Record di donazioni e trapianti in Campania, più 36 per cento

12 Visite
Gennaio-settembre 2025 segnano per la Campania un cambio di passo nella cultura della donazione.
Secondo il report del Centro nazionale trapianti, le segnalazioni di potenziali donatori crescono del 36,9% (media nazionale +3,3%), le donazioni effettive aumentano del 36% (sono 68; media nazionale +1,5%), facendo della Campania la regione prima in Italia per incremento percentuale.
Anche sul fronte trapianti la curva è positiva: cuore +20% (media nazionale +9,6%), fegato +62,9% (media nazionale +1,3%), rene +25% (a fronte di una media nazionale -6,5%).