Napoli. Irregolarità nelle attività di commercio: controlli e sequestri in via Toledo e nelle strade limitrofe

Proseguono le attività di controllo disposte dal Comando di Polizia Locale per la tutela del commercio regolare, della salute dei consumatori e del decoro urbano nell’area di via Toledo e nelle strade limitrofe. Gli agenti dell’unità operativa Avvocata hanno effettuato una serie di verifiche mirate che hanno portato al sequestro complessivo di circa 200 capi d’abbigliamento, tra magliette con marchi contraffatti e capi privi di etichettatura. Emesse 11 sanzioni amministrative per violazioni del regolamento comunale sulle occupazioni di suolo pubblico e della normativa regionale sul commercio.

I controlli sono iniziati in piazza Dante, dove sono stati verificati gli otto punti vendita autorizzati nell’ambito del mercato artigianale. Sette operatori esponevano prodotti industriali in luogo delle opere del proprio ingegno previste dall’autorizzazione. Per ciascun caso è stata elevata una sanzione di mille euro, come previsto dal regolamento comunale. Inoltre, i responsabili sono stati segnalati all’autorità competente per la possibile revoca dell’autorizzazione alla partecipazione alle fiere mercatali.

Successivamente, in piazza Carità. Le dodici installazioni temporanee presenti sono risultate tutte in possesso dei titoli autorizzativi e l’attività conforme alla tipologia merceologica dichiarata.

Le verifiche sono poi proseguite lungo via Toledo, dove sono stati sanzionati tre venditori ambulanti privi di licenza. La merce è stata sequestrata e sono state applicate sanzioni per un importo complessivo di 15mila euro. Parte della merce, risultata contraffatta, è stata sottoposta a sequestro penale. In un caso è stata presentata denuncia a carico di ignoti poiché il responsabile si è dileguato alla vista degli agenti.

Nel corso delle medesime operazioni è stato sanzionato, inoltre, il titolare di un esercizio di vicinato per occupazione abusiva di suolo pubblico poiché aveva collocato le cassette con i prodotti ortofrutticoli all’esterno del locale. La merce, esposta agli agenti atmosferici e non conforme ai requisiti igienico-sanitari, è stata sequestrata e distrutta sul posto.

È stato infine accertato che il titolare di un bar aveva occupato senza titolo circa tre metri quadrati di suolo pubblico per la vendita di gadget vari. Anche in questo caso è stata elevata una sanzione amministrativa e intimata la rimozione immediata delle strutture.

I controlli si sono protratti fino a tarda serata lungo via Toledo, anche in relazione ai recenti accadimenti che hanno interessato l’area. Analoghe operazioni proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la piena osservanza delle norme e la salvaguardia del decoro urbano.