REGIONALI, CIRIELLI STRONCA I SONDAGGI: “SONO INDIRIZZATI DA CHI LI PAGA, ALCUNI GRANDI GIORNALI VOGLIONO INFLUENZARE I CITTADINI”

«I sondaggi fanno quello che dice chi li paga, sono un politico esperto e dispiace molto che alcuni grandi giornali, che sono anche notoriamente contro il Governo, pensino in questo modo di cambiare il corso».

Così il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Edmondo Cirielli, ha risposto a Casal di Principe (Caserta) alla domanda dei cronisti sui sondaggi che in questi giorni si susseguono, gli ultimi due pubblicati da Corriere della Sera e Repubblica, che danno il candidato Fico in vantaggio su Cirielli in media di oltre 10 punti.

Cirielli è intervenuto presso il centro per ragazzi autistici gestito in parte di quella che fu una volta la casa del capoclan Francesco Sandokan Schiavone, oggi confiscata, dall’associazione La Forza del Silenzio. «Capisco che perdere la Campania – ha aggiunto Cirielli – sia per il campo largo un terrore più che una paura, ma bisognerebbe













