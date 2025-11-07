Campi flegrei, nuovo sciame sismico nel pomeriggio

Condividi

Un nuovo sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei. L’evento più energetico, di magnitudo preliminare 2,2 e profondità di 2,6 km, è stato registrato alle ore 13.43, epicentro in via Vecchia delle Vigne. Altri 9 eventi sono stati rilevati dall’Osservatorio Vesuviano, avvertiti dalla popolazione soprattutto a Pozzuoli. Non ci sono danni.

“Si tratta di scosse pienamente in linea con la crisi bradisismica in corso, legati dunque al costante sollevamento di suolo”, spiegano i ricercatori. Proprio ieri la protezione civile aveva completato l’esercitazione nazionale per l’innalzamento a livello di allerta “rosso” del rischio vulcanico, con il coinvolgimento di 144 studenti.













