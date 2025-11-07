Sanità, Ricci (FI): con sinistra settore al collasso

Condividi

«Nel cuore della nostra regione la sanità pubblica è precipitata in una crisi che oggi non possiamo più fingere di non vedere. La Campania è tra le cinque regioni peggiori d’Italia per performance sanitarie, con un livello di efficienza che non raggiunge nemmeno un terzo del potenziale. La soddisfazione dei cittadini resta tra le più basse del Paese, segno evidente di un sistema che non funziona più».

A dirlo è Barbara Ricci, candidata al consiglio regionale della Campania per Forza Italia.

«Le liste d’attesa sono diventate un calvario: in un solo anno le prestazioni diagnostiche sono aumentate dell’8%, ma i tempi per una visita specialistica si allungano comunque. Gli ospedali soffrono di carenze croniche di personale, reparti sovraffollati e macchinari obsoleti. Nelle province più periferiche la situazione è persino peggiore: mancano medici, ambulanze e posti letto – ha aggiunto –. Questo disastro non è frutto del caso, ma della cattiva gestione del governo uscente di Vincenzo De Luca, che ha preferito concentrarsi sulla propaganda invece che sulla salute dei cittadini. E chi oggi propone di raccoglierne l’eredità, come Roberto Fico, promette discontinuità solo a parole: la sua visione ideologica e assistenzialista aggraverebbe ulteriormente la crisi».

Per Ricci, la «Campania merita una sanità efficiente, moderna e vicina alle persone. È tempo di cambiare davvero».













