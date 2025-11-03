Arenella, via Raffaele Libroia: si schianta un altro albero

Condividi

” A breve distanza dalla caduta di altri alberi, in via Scarlatti, in via Bernini, in via Orsi, in via Ruoppolo, in viale Michelangelo e via Luca Giordano, per citare solo alcuni di quelli arrivati alla ribalta delle cronache, nell’ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell’Arenella, si è di nuovo sfiorata la tragedia per la caduta improvvisa di un albero di alto fusto il cui tronco si è spezzato, in via Raffaele Libroia, nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata, in una zona che proprio per la presenza della struttura ospedaliera è sempre molto trafficata. Per fortuna non vengono segnalati danni a persone mentre sono rimaste danneggiate alcune autovetture che si trovavano nei pressi “. A intervenire sull’accaduto è ancora una volta Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che ha più volte sollecitato gli uffici competenti a intervenire con le indagini e le verifiche necessarie, da mettere in campo, alla luce dei tanti episodi di cadute di alberi che si sono registrati sulla collina negli ultimi tempi, senza però che, fino a oggi, si siano riscontrate risposte operative alle sue numerose segnalazioni. Lo stesso Capodanno al riguardo ha anche promosso una petizione online per chiedere le dimissioni dell’assessore comunale al verde, Vincenzo Santagada, petizione che ha superato le 800 sottoscrizioni.













