REGIONALI, MARTUSCIELLO: BIONDI (VICESINDACA AI DOMICILIARI) NON SARA’ CANDIDATA

Condividi

Visite: 60

35 Visite

Veronica Biondo non sarà candidata alle prossime regionali. Lo conferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello dopo l’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso che ha coinvolto la vicesindaca di Santa Maria a Vico, finita agli arresti domiciliari.

Martusciello: “Biondo non sarà in lista”

“Oggi è convocato il coordinamento provinciale di Caserta come in tutte le province – spiega Martusciello a margine di una conferenza stampa – guarderemo a tutte le richieste che ci erano pervenute e comporremo la lista. Siamo un partito garantista, non facciamo nessuna valutazione su quello che è accaduto. Prendiamo atto e ovviamente stasera Biondo non sarà in lista. Questo non significa che non esprimiamo fiducia nella magistratura e facciamo gli auguri a Veronica perché possa chiarire quanto prima la propria posizione”. Martusciello in giornata ha annunciato i 5 capilista. A Caserta sarà il medico Pietro Consoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti