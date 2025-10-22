Marano, la Presidente della Commissione Anticamorra Carmela Rescigno incontra gli studenti della “IC San Rocco-D’Azeglio-”: “La legalità si costruisce ogni giorno”

Condividi

Questa mattina mi sono recata presso l’Istituto Comprensivo “Massimo D’Azeglio-San Rocco” di Marano di Napoli, in qualità di Presidente della Commissione Speciale Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio Regionale della Campania, per un incontro dedicato ai temi della legalità, della partecipazione civica e della trasparenza nella vita pubblica.

Un momento intenso di confronto con gli studenti e il corpo docente, incentrato non solo sulla conoscenza delle istituzioni, ma anche sulla necessità di coltivare, fin da giovani, una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole.

Durante l’incontro ho voluto approfondire con i ragazzi anche la vicenda dello scioglimento del Comune di Marano per infiltrazioni mafiose, un tema delicato che riguarda da vicino la loro comunità e che rappresenta, purtroppo, una ferita aperta nel tessuto civile del territorio. Ho spiegato loro che solo attraverso la consapevolezza, la partecipazione attiva e la denuncia del malaffare si può impedire che la criminalità continui a condizionare la vita pubblica. Ho trovato studenti attenti, curiosi, desiderosi di capire e di fare la propria parte. Incontri come questo dimostrano che la scuola è il presidio più forte contro ogni forma di illegalità: è lì che nasce la speranza di una società migliore.

Un ringraziamento sincero alla Dirigente scolastica, ai docenti e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per trasmettere ai nostri giovani i valori fondamentali della legalità, della giustizia e della libertà. Solo educando alla verità e alla responsabilità potremo davvero restituire ai territori come Marano la dignità e la fiducia che meritano.













