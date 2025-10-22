Ezio Capuano vince la causa con il Trapani: pronto a firmare con il Giugliano

Condividi

Visite: 61

22 Visite

Si sblocca definitivamente la vicenda che da settimane teneva col fiato sospeso i tifosi gialloblù: Ezio Capuano ha vinto la sua battaglia legale contro il Trapani ed è ora libero da vincoli contrattuali. Il tecnico potrà dunque firmare con un nuovo club, e sarà proprio il Giugliano la sua prossima destinazione.

La firma è attesa nelle prossime ore, con ogni probabilità nella mattinata di domani, quando verrà formalizzato l’accordo tra il club campano e l’esperto allenatore. Resta da definire l’esatta durata del contratto: sul tavolo due ipotesi. La prima prevede un accordo fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento dei playoff; la seconda invece porterebbe a un contratto biennale. Le parti si confronteranno a breve per chiudere ogni dettaglio.

Con Capuano approderanno a Giugliano anche i suoi collaboratori di fiducia: Antonio Marino, suo vice a Trapani.

Per il Giugliano si tratta di una svolta attesa da tempo, che potrebbe dare un nuovo slancio alle ambizioni del club.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti