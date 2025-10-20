Campi Flegrei, la terra non smette di tremare: oltre 50 scosse in poche ore

Condividi

Lo sciame sismico iniziato alle 00:53 del 19 ottobre nei Campi Flegrei continua a far registrare movimenti tellurici: sono almeno 55 le scosse rilevate finora.

Nella serata di ieri si è verificato un nuovo evento sismico di magnitudo 2.2, con epicentro in via Antiniana e ipocentro a una profondità di 1,8 chilometri. Si tratta della seconda scossa di pari intensità, dopo quella registrata alle 00:59 della stessa notte.

Nuovo movimento anche all’alba di oggi: alle 4:48 i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato una scossa di magnitudo 2.5, con epicentro localizzato tra Solfatara e Pisciarelli, a circa 2,9 km di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse aree: Bagnoli, Agnano, Monterusciello, Quarto, Pianura e Arco Felice.













