Hong Kong. Aereo cargo esce fuori pista, due morti

The cargo aircraft that skidded off a Hong Kong airport runway is seen on Monday, Oct. 20, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei)
Un aereo cargo partito da Dubai è uscito di pista in fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Hong Kong: Il velivolo si schiantato contro un veicolo di servizio a terra. Due gli operai che avrebbero perso la vita secondo quanto riporta Abc.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:53 del mattino, quando il volo Emirates SkyCargo EK9788, operato dalla compagnia aerea turca Air ACT, è atterrato sulla pista nord 07R dopo essere partito dall’aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai. L’aereo, un Boeing 747-481, avrebbe virato a sinistra a metà della manovra di atterraggio prima di precipitare parzialmente in acqua, al largo della pista.

Fonti riferiscono che il cargo  ha colpito un veicolo di servizio a terra, tranciandone una ruota, prima di fermarsi con il muso oltre la diga. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia marittima.

