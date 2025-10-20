Hong Kong. Aereo cargo esce fuori pista, due morti

Condividi

Visite: 14

21 Visite

Un aereo cargo partito da Dubai è uscito di pista in fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Hong Kong: Il velivolo si schiantato contro un veicolo di servizio a terra. Due gli operai che avrebbero perso la vita secondo quanto riporta Abc.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3:53 del mattino, quando il volo Emirates SkyCargo EK9788, operato dalla compagnia aerea turca Air ACT, è atterrato sulla pista nord 07R dopo essere partito dall’aeroporto internazionale Al Maktoum di Dubai. L’aereo, un Boeing 747-481, avrebbe virato a sinistra a metà della manovra di atterraggio prima di precipitare parzialmente in acqua, al largo della pista.

Fonti riferiscono che il cargo ha colpito un veicolo di servizio a terra, tranciandone una ruota, prima di fermarsi con il muso oltre la diga. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia marittima.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti