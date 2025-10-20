M5S, via libera alle liste con pochi voti. Il centrodestra attende le mosse di Sangiuliano e Lucci

Condividi

Il voto online degli iscritti ha confermato, seppur con bassa affluenza, le liste proposte dal Movimento. Su quasi 14mila aventi diritto, solo 3.429 hanno partecipato (24,58%), e oltre 400 hanno espresso voto contrario. La consultazione interna si è limitata all’approvazione di nomi già scelti, e questo potrebbe aver influito sulla scarsa partecipazione.

Centrodestra:

La coalizione è in attesa di alcune scelte decisive. La candidatura di Gennaro Sangiuliano (ex ministro della Cultura) come capolista di Fratelli d’Italia non è ancora confermata. In bilico anche la posizione di Lina Lucci, ex segretaria della Cisl. Intanto, si moltiplicano le adesioni di esponenti centristi: Francesco Iovino (ex Italia Viva) dovrebbe entrare nella lista “Cirielli Presidente”, mentre Felice Di Maiolo e Giovanni Pagano hanno raggiunto un’intesa con Lega e la stessa lista di Cirielli.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, scherza sul numero crescente di richieste: «Stanno arrivando consiglieri in carica a chiedere se c’è ancora posto, dovremo mettere le cancellate».

I Centristi in movimento:

Il centrosinistra è alle prese con una fuga di nomi di rilievo. Giovanni Zannini è passato a Forza Italia, Nicola Caputo ha aderito agli azzurri (pur non candidandosi), e crescono i malumori. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha pronto un progetto con la coalizione di Fico ma riceve ancora proposte da altri schieramenti. Anche Giuseppe Sommese, ex Azione e inizialmente convinto a candidarsi nella lista Avanti, sta riflettendo, soprattutto dopo la possibile inclusione di Giovanni Mensorio nella stessa formazione.

Noi Moderati sta tentando di convincere consiglieri uscenti come Mensorio e Pasquale Di Fenza, quest’ultimo finito al centro delle cronache per la sua vicinanza ai noti tiktoker Rita De Crescenzo e Angelo Napolitano. Il coordinatore regionale Gigi Casciello respinge le critiche: «Le nostre scelte saranno legate solo ai territori e ai programmi, non ai giudizi morali».

Prossimi sviluppi:

Le liste dei partiti del centrodestra sono quasi pronte. Domenica Matteo Salvini sarà a Napoli per presentare ufficialmente le liste della Lega. Oltre ai partiti principali e alla lista del presidente, è attesa anche la Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi. Rimane da valutare la presenza di ulteriori liste civiche o partitiche.













