Assaltato il pullman dei tifosi del Pistoia basket, muore il secondo autista

Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus stava lasciando la città per rientrare in Toscana dopo la partita di serie A2 tra Rieti ed Estra Pistoia, vinta dagli ospiti. Terminata da poco la scorta delle forze dell’ordine, il mezzo è stato colpito da pietre e altri oggetti lanciati da ignoti. Uno dei massi ha sfondato il parabrezza, centrando in pieno il secondo autista, che si trovava sul lato passeggero e che è morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, arrivato subito sul posto. Un altro masso ha incrinato, ma non sfondato, il vetro dalla parte del primo autista.