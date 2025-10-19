Napoli, video hot con la figlia del boss scatena guerra di camorra: quattro fermi tra cui il ras e due minorenni

È una storia di camorra, errori tragici e vendette incrociate quella ricostruita dai carabinieri della compagnia Napoli Centro, che ha portato al fermo di quattro persone — tra cui un boss 46enne ai domiciliari, due minorenni e una giovane donna — dopo il grave ferimento di un 23enne lo scorso 15 settembre nei Quartieri Spagnoli.

Tutto nasce da un video hot

All’origine del caos, un video intimo che ritrae la figlia del boss in atteggiamenti compromettenti con il suo fidanzato 17enne, anch’egli affiliato alla cosca. Il ragazzo, in modo imprudente, mostra il filmato ad altre persone, scatenando la furia del padre della giovane, deciso a vendicare l’onore della figlia.

La spedizione punitiva

Nonostante fosse ai domiciliari, il capoclan decide di agire personalmente. Scende in strada con il figlio 16enne e un terzo complice (ancora non identificato), e il trio — a bordo di uno scooter rubato — apre il fuoco contro una Smart dove ritiene si trovi il 17enne autore della “disonorante” diffusione.

Ma sbagliano bersaglio: il ragazzo resta illeso, mentre viene colpito all’addome un suo amico 23enne, che da allora lotta per la vita in ospedale.

Una scia di errori

La dinamica dell’agguato è segnata da una catena di errori:

Errore di persona: il vero obiettivo scampa, mentre a pagare è un innocente. Complici in ritardo: due fiancheggiatori di fiducia del boss arrivano in ritardo sul luogo dell’agguato, senza riuscire a partecipare. Vendetta sbagliata: il 17enne, scampato ai colpi, decide di vendicarsi e spara alle gambe di uno dei due ritardatari, convinto che fosse tra i suoi sicari. In realtà, quell’uomo non aveva preso parte alla sparatoria.

La risposta dello Stato

A fare luce sulla vicenda sono stati i militari dell’Arma, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura minorile. Quattro i fermi eseguiti:

Il boss 46enne , ritenuto il mandante e protagonista diretto della spedizione armata.

Il figlio 16enne , parte del gruppo di fuoco, ora detenuto presso l’Istituto penale minorile.

Un altro 17enne , tra i fiancheggiatori arrivati in ritardo, collocato in una comunità.

Una 21enne, accusata di complicità per aver aiutato uno dei complici a mascherarsi e a coprire la targa dello scooter usato per l’agguato.

Il potere del clan

I carabinieri, durante i fermi, hanno sequestrato materiale che testimonia l’arsenale e il controllo capillare del clan sulla zona. Tra i ritrovamenti: