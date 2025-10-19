Scotto di Minico riscopre un grande savianese dimenticato

Condividi

Visite: 0

4 Visite

Non è raro trovare nella biblioteca di casa libretti d’opera di autori apparentemente sconosciuti o misconosciuti. È stato il mio caso. Tra i tanti libretti scopro uno del compositore savianese, e forse per questo non giustamente attenzionato dalla critica, Daniele Napoletano (1872-1943), quello della prima della sua prima opera lirica “Il profeta velato del Korasan”, rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli il 1 aprile 1893 e basata su un poema di Thomas Moore che al Concorso Sonzogno fu classificata tra le migliori.

Tra il 1896 e 97 la Ricordi pubblicò suoi cinque brani. Ed è inutile dire che fu influenzato dagli ultimi spiragli tardoromantici insieme alla potenza della musica mitteleuropea. A proposito si precisa che, non appena ottenuto il diploma, si recò a studiare in Germania i capolavori wagneriani.

Vi fu poi la volta nel 1900 di “Igea”, poema sinfonico-vocale, sui versi di Prati per l’inaugurazione dell’Esposizione d’Igiene a Napoli. Il lavoro fu eseguito da una imponente massa orchestrale e corale e dai solisti Bonci e Frascani, diretto dall’autore, dinanzi ai Sovrani d’Italia.

Un’altra opera degna di menzione è “Villa Clermont” portata al debutto al San Carlo nel 1918.

Comunque, come aspetti biografici, il nostro maestro, dopo aver completato gli studi al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli, ove fu allievo di Paolo Serrao e Pietro Platania, fu successivamente nominato professore di contrappunto alla sua alma mater, dove dal 1917 alla morte diresse l’Istituto musicale femminile Duchessa Elena. Nel 1933 fondò con Alfredo Casella l’Accademia Musicale Napoletana e venne nominato professore al Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli.

È increscioso pertanto vedere come i suoi concittadini e le istituzioni musicali partenopee si siano dimenticate di un uomo che ha portato tanto lustro al loro paese, alla nostra regione ed azzarderei alla nazione e soprattutto all’Arte musicale.

Alessandro Scotto di Minico













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti