Fico dice no e Di Fenza valuta ora il centrodestra: “Temono la mia candidatura”

Pasquale Di Fenza torna al centro della scena politica campana. Dopo l’espulsione da Azione per il video virale girato negli uffici del Consiglio regionale con la tiktoker Rita De Crescenzo e l’imprenditore Angelo Napolitano, l’ex consigliere regionale annuncia la volontà di ricandidarsi. Ma a frenare le sue ambizioni ci sarebbe un secco no arrivato dal fronte progressista: Roberto Fico, candidato del centrosinistra, avrebbe espresso contrarietà a qualsiasi apertura nei suoi confronti.

Così Di Fenza guarda ora al centrodestra, confermando di aver avuto un colloquio nei giorni scorsi con Edmondo Cirielli, viceministro e figura di riferimento in Fratelli d’Italia. “Sto valutando la lista — dichiara — ma qualcuno sta cercando di fermarmi. Temono la mia candidatura”.

L Già eletto nel 2020 con i Moderati e poi passato ad Azione, è molto noto a Marano di Napoli, dove ha sostenuto il sindaco PD Matteo Morra nella passata consiliatura. Proprio quel Comune è stato recentemente sciolto per infiltrazioni mafiose. Di fenza fu immortalato in una serie di video social — non solo quello dell’8 agosto — realizzati insieme a Napolitano e De Crescenzo, personaggi con un enorme seguito ma dal profilo controverso.

“Non mi pento, ho solo fatto un gesto simbolico”

Di Fenza respinge le critiche e rilancia: “Non mi hanno trovato a rubare. Ho fatto una leggerezza, ho pagato le conseguenze. Il problema è che forse ho toccato un sistema che dà fastidio”. Poi punta tutto sul consenso personale: “Nel 2020 presi 2.400 voti. Ora qualcuno ha paura che possa arrivare a 10.000. Questa è la democrazia, non la paura”.

Difesa di De Crescenzo: “Ha diritto a rifarsi una vita”

Sulla collaborazione con la tiktoker Rita De Crescenzo, Di Fenza non arretra: “Ha più di 2 milioni di follower. Ha sbagliato in passato, ma oggi è una cittadina come tutti. E comunque mesi fa si fece una foto con esponenti del Movimento 5 Stelle — allora nessuno disse nulla”.













