Marano. La docente Tina de Sica: «La verità sulla donazione dei dizionari alla nostra scuola»

Gentile Direttore, per amore di verità le spiego la tormentata storia dei dizionari. Mai avrei voluto espormi in questo modo ma purtroppo anche le buone azioni vengono travisate. A giugno, un amico di mio figlio che ha una agenzia di distribuzione editoriale, per un accidentale scarico ha avuto un danno economico con il rovesciamento di alcune pedane contenenti quasi 200 dizionari in ottimo stato ma nn più adatti alla vendita. Sarebbero andati al macero! Essendo venuta a conoscenza dell’ accaduto ed essendo una docente dell’ IC Amanzio Ranucci Alfieri ho subito pensato alla mia scuola, e ho contattato la signora Viscovo, che mi materialmente aiutato a recuperare i tomi. Grazie alla disponibilità della mia DS e l’ approvazione del Consiglio di Istituto solo ieri si è concluso questo iter. Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente abbiamo donato. Sinceramente non condivido polemiche sterili e articoli che dicono cose non vere. Lei si è limitato a riportare la notizia, magari andava scritto altro. La ringrazio se vorrà pubblicare questo mio desiderio di chiarezza e trasparenza.

Tina de Sica, prof.