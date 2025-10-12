Catene d’oro, ciondoli con pistola, Totò Riina: i post social del killer che ha ammazzato il giovane che aveva provato a sedare una rissa

Una foto combo mostra il luogo del delitto e una foto tratta dal profilo facebook del ventunenne Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola alla testa a Palermo a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida. Palermo, 12 ottobre 2025.
Pubblicava su TikTok fotografie e video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola e di fucile Gaetano Maranzano, il ventottenne originario dello zen di Palermo, fermato questa mattina con l’accusa di avere ucciso Paolo Taormina, il ragazzo di 21 anni, che nella notte aveva provato a sedare una rissa.

In uno degli ultimi post su TikTok, Maranzano appariva in un video dove sullo sfondo scorrevano immagini di un film dedicate a Totò Riina.

Maranzano ha 28 anni ed è originario del quartiere Zen. Durante la perquisizione i carabinieri gli hanno trovato addosso una pistola. Non si sa ancora se si tratta della stessa arma usata per l’omicidio. L’uomo avrebbe confessato durante l’interrogatorio: ai carabinieri ha detto che in passato la vittima avrebbe importunato la sua ragazza. Ma è una versione da verificare.

