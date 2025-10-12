PAURA A PROCIDA, AUTO SI CAPOVOLGE DURANTE LE OPERAZIONI DI SBARCO: ILLESA UNA FAMIGLIA

Paura e momenti di tensione questa mattina nel porto di Procida.

Un’auto si è capovolta durante le operazioni di sbarco dal traghetto Agata della compagnia Medmar. La vettura, una piccola utilitaria bianca, si è ribaltata finendo sul tetto e rimanendo con le ruote all’aria sul portellone della nave, rischiando di precipitare in mare.

A bordo si trovava un’intera famiglia, i cui componenti sono rimasti miracolosamente illesi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava per sbarcare quando — per cause ancora da accertare e con una dinamica tuttora in corso di chiarimento — avrebbe perso aderenza, ribaltandosi improvvisamente.