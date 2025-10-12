Elezioni regionali, Nappi (Lega): anche sui manifesti va ricordato ai campani il disastro De Luca. Finalmente si volta pagina

Condividi

“Questi ultimi 10 anni di governo regionale saranno ricordati come i più drammatici della storia campana. Il presidente della Regione uscente non solo rappresenta il simbolo del disastro, del fallimento, dell’incapacità amministrativa e di un pericoloso sistema di potere ma è l’esempio lampante della cinica ipocrisia che caratterizza la sinistra, interessata soltanto alla poltrona a discapito del benessere della collettività. È per questo che ho scelto, iniziando ufficialmente la campagna elettorale da candidato al Consiglio regionale della Campania, di ricordare ai cittadini, anche con manifesti che certamente non passeranno inosservati, che è arrivata finalmente l’ora di voltare pagina e di mandare a casa De Luca, il Pd, i 5S e tutti coloro che hanno affossato e intendono ancora affossare la nostra terra”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.













