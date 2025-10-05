Corteo Pro Pal, 54 agenti feriti

Condividi

A Roma bombe carta e un’auto della polizia incendiata

Gli scontri a Roma sono scoppiati dopo il corteo pro Palestina, che nel pomeriggio aveva sfilato per la Capitale. Un gruppo di circa 200 manifestanti incappucciati si è staccato dal corteo ed ha iniziato, nel pressi di largo Brancaccio, un fitto lancio di petardi e fumogeni contro le forze dell’ordine. Nel corso della guerriglia sono state incendiate auto, distrutte vetrine e rovesciati cassonetti, posti al centro della strada come in piazza Vittorio.

In via Lanza, invece, le forze dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato ordigni esplosivi dove è stato bloccato dalla polizia un gruppo di persone, attualmente in corso di identificazione, che si era staccato dal corteo principale. Sono, invece, i 3 fermati per identificazione in via Labicana altezza largo Brancaccio.

Fitto lancio di bombe carta anche a piazza Vittorio Emanuele, dopo la guerriglia a largo Brancaccio dove sono stati usati idranti e lacrimogeni. In via dello Statuto è stato divelto un palo, mentre a piazza Vittorio Emanuele cestini e tavolini dei bar sono stati scaraventati in mezzo alla strada dai manifestanti travisati. L‘auto data alle fiamme è un’Alfa Romeo della polizia, che e’ stata completamente distrutta.

54 agenti feriti nella guerriglia di venerdì nelle varie manifestazioni italiane

Sono 54 gli operatori delle Forze di Polizia rimasti feriti nelle manifestazioni a sostegno del popolo palestinese nella giornata di venerdì, di cui 46 della Polizia di Stato, due dell’Arma dei Carabinieri e sei della Guardia di Finanza. Lo si apprende da fonti di Polizia.













