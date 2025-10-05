Marano. Parco Edera, di nuovo senz’acqua: 60 famiglie al punto di partenza

44 Visite
Dopo appena due settimane dalla risoluzione del guasto elettrico che aveva lasciato senz’acqua circa 60 famiglie del Parco Edera, la situazione si ripresenta identica: rubinetti a secco e disagi per decine di residenti.
A nulla è servito, per ora, l’intervento dei commissari prefettizi che, anche grazie alla segnalazione del nostro giornale, avevano riattivato l’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto idrico.
Oggi, domenica, l’incubo si ripete. I residenti parlano di un disinteresse cronico e chiedono un intervento strutturale e duraturo. “Non possiamo continuare a vivere così”, dicono.
Intanto, per 60 famiglie, l'acqua resta un lusso intermittente.