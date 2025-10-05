Marano. Parco Edera, di nuovo senz’acqua: 60 famiglie al punto di partenza

Dopo appena due settimane dalla risoluzione del guasto elettrico che aveva lasciato senz’acqua circa 60 famiglie del Parco Edera, la situazione si ripresenta identica: rubinetti a secco e disagi per decine di residenti.

A nulla è servito, per ora, l’intervento dei commissari prefettizi che, anche grazie alla segnalazione del nostro giornale, avevano riattivato l’alimentazione elettrica necessaria al funzionamento dell’impianto idrico.

Oggi, domenica, l’incubo si ripete. I residenti parlano di un disinteresse cronico e chiedono un intervento strutturale e duraturo. “Non possiamo continuare a vivere così”, dicono.

Intanto, per 60 famiglie, l’acqua resta un lusso intermittente.

