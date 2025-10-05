Calvizzano. Carmelo Firetto chiarisce la sua posizione: “nessuna ambizione a ruoli di sostegno”

Condividi

Visite: 146

46 Visite

Egregio direttore, in merito al Suo articolo in oggetto, che mi riguarda, volevo innanzitutto evidenziarLe che sarebbe stato più opportuno e deontologico, prima della pubblicazione, contattarmi così da farLe una dichiarazione di conferma o smentita e, quindi, dare una corretta informazione ai lettori. Evidentemente la Sua giovane fonte non sa, come Lei invece sa bene, che il sottoscritto non ha ambizione a ruoli di sostegno come da Lei ipotizzati. Nel ringraziarLa per le considerazioni enucleate rispetto alla opportunità di legare il mio nome a un ruolo politico, mi permetta di dissentire da quanto da Lei asserito rispetto al “ruolo politico” poiché anch’esso è espressione di autorevolezza delle istituzioni. Le espressioni borderline da Lei citate, infatti, sono delle eccezioni che una figura intellettualmente onesta esclude obbligatoriamente sin dall’inizio. Questo, naturalmente, per garantire legalità e buona amministrazione per il bene della collettività. Detto questo, La ringrazio per l’attenzione mediatica riservatami e La prego, per il tratto a venire, di verificare le informazioni prima di pubblicare notizie non corrispondenti alla realtà.

Cordialmente, Carmelo Firetto

In realtà, caro comandante, l’articolo che lei cita era un semplice rumors politico (ve ne sono a bizzeffe nel panorama italiano) ed era ben chiarito che di rumors si trattava e non di ufficialità della notizia. Dalle sue parole, credo di interpretare bene, si evince che lei non ha alcuna ambizione a ricoprire ruoli di sostegno, ma allo stesso tempo non è escluso – vado per esclusione – che lei possa scendere in campo per un ruolo ben più prestigioso. Chi vivrà, vedrà. Le auguro una buona giornata.

P.s. La deontologia professionale lasciamola stare: non è stata lesa l’immagine di nessuno, men che meno la sua. Il racconto politico è infarcito di rumors: qualche volta si indovina, altre volte no. L’importante è lavorare con coscienza e non in malafede, come purtroppo qualche sua fonte “anziana” da anni fa.

Il direttore di Terranostranews

Fernando Bocchetti













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti