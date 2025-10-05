Controlli ad alto impatto a Marano e Villaricca: perquisizioni, sequestri e multe

Condividi

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Marano hanno eseguito un servizio ad “alto impatto” nei territori di Marano e Villaricca, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e rafforzare la sicurezza urbana.

Nel corso dell’operazione, svolta in orario serale, sono stati controllati 73 soggetti e 44 veicoli, con la verifica anche di 3 attività commerciali. Sono state effettuate 9 perquisizioni personali, 2 perquisizioni veicolari e una perquisizione locale.

Nel corso dei controlli è stato sequestrato 1,7 grammi di hashish. Sul fronte delle violazioni stradali, sono state elevate 17 sanzioni al Codice della Strada, per infrazioni relative alla mancata copertura assicurativa, alla guida senza casco o senza patente, alla mancata revisione e all’uso improprio dei sistemi di ritenuta.

In totale, 11 veicoli sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo per irregolarità documentali o tecniche.

Gli enti amministrativi competenti sono stati informati dai reparti operanti. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire una maggiore presenza sul territorio e contrastare i fenomeni di illegalità locale.













