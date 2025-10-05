Melito e Mugnano, controlli “alto impatto” dei carabinieri: perquisizioni, sequestri, sanzioni e un arresto

Condividi

Visite: 128

58 Visite

Operazione “alto impatto” nei comuni di Melito e Mugnano, dove i Carabinieri della Compagnia di Marano hanno effettuato un ampio servizio di controllo del territorio, volto al contrasto dell’illegalità diffusa.

Nel corso dell’attività, sono stati controllati 112 soggetti, 51 autoveicoli e 11 motoveicoli. I militari hanno inoltre sottoposto a verifica 4 attività commerciali, elevando 2 contravvenzioni per violazioni amministrative.

Durante i controlli sono state effettuate 2 perquisizioni personali e una perquisizione veicolare, che hanno portato al sequestro di 2 grammi di marijuana. È stato inoltre eseguito un ordine di cattura agli arresti domiciliari per combustione illecita di rifiuti, mentre un’altra persona è stata denunciata per false attestazioni sulla propria identità.

Un soggetto è stato segnalato alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del DPR 309 del 1990. Sono stati anche redatti 12 verbali per ordine pubblico e elevate 20 sanzioni al Codice della Strada, in particolare per violazioni come la mancata copertura assicurativa, la guida senza casco, la guida senza patente, mancata revisione, mancata esibizione di documenti e guida senza cintura.

Nel corso del servizio è stata anche rinvenuta un’autovettura, risultata oggetto di furto o abbandono, e sono stati sottoposti a fermo o sequestro amministrativo 13 veicoli, in violazione delle normative vigenti.

L’Autorità Giudiziaria e gli enti amministrativi competenti sono stati informati dagli organi procedenti. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire maggiore sicurezza sul territorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti