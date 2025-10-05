Spari nella notte a Secondigliano, 20enne ferito con due proiettili dopo un incidente

Condividi

Notte di sangue quella appena trascorsa, a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: intorno all’una, un 20enne del posto, incensurato, è stato ferito da due colpi di pistola alle gambe; sul posto, all’incrocio tra via Diacona e via Fratta, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Stella e quelli della stazione di Secondigliano, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile.

Stando a una prima ricostruzione della vicenda operata dai miliari dell’Arma, poco prima del loro intervento il 20enne, alla guida della propria auto, sarebbe stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo. In quel frangente, un altro soggetto, estraneo al sinistro stradale, sarebbe giunto sul posto e, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe sparato contro il 20enne, ferendolo alle gambe, per poi darsi alla fuga.

Il giovane è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli: i medici gli hanno riscontrato ferite da arma da fuoco alle gambe, giudicate guaribili in 15 giorni, per le quali il 20enne è stato successivamente dimesso. I carabinieri hanno avviato le opportune indagini per ricostruire la dinamica del ferimento del giovane e individuare il responsabile.













