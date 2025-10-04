Hamas, sì al piano di pace di Trump: pronti a rilascio ostaggi. Il presidente Usa: giorno speciale, forse senza precedenti

“E’ un grande giorno, un giorno speciale, forse senza precedenti in molti modi”: lo ha detto Donald Trump in un videomessaggio postato su Truth commentando la risposta di Hamas al suo piano di pace per Gaza. Il presidente ha ringraziato tutti i Paesi che hanno collaborato agli sforzi di pace.

Hamas, pronti al rilascio degli ostaggi

A tarda sera e rispettando così l’ultimatum lanciato dal presidente Usa mercoledì scorso, Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposto da Donald Trump, e di essere disponibile ad avviare “immediatamente” negoziati sui dettagli della proposta americana.

Meloni: sostegno a sforzi Trump, pronti a fare la nostra parte

“Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente”. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X. “La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi.
L’Italia – continua – rimane pronta a fare la sua parte”.

