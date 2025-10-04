Quarto. Successo per la premiazione dell’evento “Un PC per il tuo futuro”

Condividi

Si è conclusa con grande entusiasmo la cerimonia di premiazione dell’evento “Un PC per il tuo futuro”, promosso dall’APS De Amicitia, che ha visto la partecipazione di cittadini, giovani e famiglie unite dal desiderio di credere nella forza della cultura come strumento di riscatto e crescita.

I Vincitori del premio sono stati due cittadine di Quarto: una ragazza al primo anno di Liceo e una giovane donna diplomata al Conservatorio di Musica, con la quale già si stanno avviando nuovi progetti dedicati all’educazione musicale dei bambini. Un segno concreto di come l’iniziativa non si limiti alla semplice consegna di un PC, ma diventi incubatore di sogni, opportunità e speranze.

Durante la cerimonia, il Presidente dell’associazione ha sottolineato il valore profondo dell’impegno educativo e culturale, ricordando che:

“I giovani non hanno bisogno di sermoni: hanno bisogno di esempi di onestà, coerenza e altruismo. Solo così la cultura diventa la vera fucina di sogni e la più solida speranza per il futuro.”

L’evento ha dimostrato come, attraverso atti concreti e la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini, sia possibile accendere nuove prospettive per le giovani generazioni e dare vita a percorsi di crescita fondati sulla cultura, la legalità e la solidarietà.

Con l’avvio dei prossimi progetti musicali, Un PC per il tuo futuro conferma la sua missione: trasformare ogni occasione in un passo verso la costruzione di una comunità più giusta, coesa e generosa.













