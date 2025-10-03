Calvizzano. Amministrative 2026: in campo anche il Luogotenente in pensione Firetto?

Condividi

Da qualche giorno girano voci sul futuro politico del luogotenente Carmelo Firetto, già comandante della Stazione dei Carabinieri di Calvizzano e successivamente alla guida della stazione di Marano. Figura conosciuta per il lungo servizio prestato nell’Arma, oggi in pensione, Firetto sembra intenzionato a non restare del tutto estraneo alle dinamiche amministrative cittadine.

Secondo indiscrezioni, non avrebbe intenzione di scendere in campo come candidato sindaco alle prossime elezioni del 2026, ma ambirebbe piuttosto a un ruolo futuro nella prossima amministrazione. In particolare, starebbe valutando di sostenere uno dei futuri candidati.

La presenza assidua di Firetto in Comune nelle ultime settimane, accompagnata dal consueto atteggiamento vigile e determinato che lo ha caratterizzato nella sua carriera militare, sembrerebbe confermare la volontà di misurarsi con un nuovo percorso, questa volta in chiave politico-amministrativa.

Resta tuttavia da chiedersi se la scelta di legare il proprio nome a un ruolo politico, dopo anni trascorsi a rappresentare l’imparzialità e l’autorevolezza delle istituzioni, possa conciliarsi con l’immagine che i cittadini hanno sempre avuto di lui come uomo delle regole e garante di legalità. Soprattutto visto e considerato che, tendenzialmente, alcune liste, nell’agone politico, spesso sono costellate da personaggi borderline. E alcuni, golosi di voler vincere, spesso imbarcano la qualunque.

