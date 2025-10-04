Corteo nazionale per Gaza, migliaia in piazza a Roma: tensioni e scontri. Fumogeni e auto date alle fiamme, ci sono anche feriti

Scontri anche in piazza Vittorio, con numerosi lanci di bottiglie e fumogeni. Sia qui che su via Merulana i manifestanti hanno creato delle barricate usando i cassonetti dell’immondizia. Le forze dell’ordine hanno azionato idranti e usato lacrimogeni.

Auto data alle fiamme

Lanci di fumogeni verso le forze  dell’auto e un’auto incendiata durante il corteo pro Pal a Roma.I manifestanti hanno posizionato anche cassonetti al centro della carreggiata verso Santa Maria Maggiore. Le forze dell’ordine sono in tenuta antisommossa

