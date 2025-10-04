Marano, in arrivo due demolizioni per abusi edilizi: coinvolti circa 20 nuclei familiari

Condividi

Due abbattimenti per abusi edilizi sono previsti a Marano nell’arco di un mese, con circa 20 nuclei familiari coinvolti. Si tratta di interventi già rinviati in passato, ora giunti alla fase di resa definitiva, preludio esecutivo delle operazioni.

Le demolizioni saranno effettuate sotto il coordinamento della polizia municipale di Marano, con il supporto della polizia di Giugliano e dei carabinieri, a garanzia dell’ordine pubblico e della sicurezza.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni di ripristino della legalità sul territorio, in un contesto dove l’edilizia abusiva rappresenta da anni una piaga strutturale.













