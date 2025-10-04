Ottaviano. Rescigno (Anticamorra): “Simonetti chiarisca subito le gravi affermazioni sulla delega alla nettezza urbana”

Condividi

“L’ex sindaco di Ottaviano, Biagio Simonetti, dopo la caduta della sua amministrazione, in un’intervista televisiva ha dichiarato di aver mantenuto per sé la delega all’Ambiente e alla nettezza urbana, lasciando intendere che affidarla ad altri sarebbe stato rischioso?

Si tratta di affermazioni gravissime, che non possono rimanere sospese. Da presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio regionale della Campania, lo invito formalmente a denunciare immediatamente alle autorità competenti ciò che sa e ciò che ha lasciato intendere. Se davvero Simonetti è a conoscenza di fatti rilevanti, ha il dovere istituzionale e morale di riferirli agli organi inquirenti. Diversamente, le sue parole rischiano di apparire come un tentativo tardivo di giustificazione politica, anziché un atto di trasparenza verso la comunità. Su un tema così delicato come la gestione dei rifiuti, che incide direttamente sulla vita dei cittadini e sulla credibilità delle istituzioni, non possono esserci zone d’ombra.

Trasparenza e legalità non sono slogan: sono impegni concreti che chi ha avuto responsabilità di governo non può eludere.” – Lo dichiara in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione Anticamorra e Beni Confiscati del Consiglio regionale della Campania.













