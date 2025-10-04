Spaccio tra Vicaria e Materdei, due arresti: eroina e cocaina, uno dei fermati oppone resistenza

Condividi

Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 2 soggetti, di cui un 33enne nigeriano e un 48enne napoletano, quest’ultimo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 33enne è stato, altresì, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Calasanzio, hanno notato il 33enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il predetto, trovandolo in possesso di circa 9 grammi di eroina. Inoltre, presso l’abitazione dello stesso sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, i poliziotti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato il 48enne napoletano che, con fare guardingo, entrava e usciva da un palazzo nel quartiere “Materdei”; l’uomo è stato trovato in possesso di 70 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e di un mazzo di chiavi di una cantina all’interno dello stabile in questione, dove gli agenti hanno rinvenuto circa 80 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, 2 bilancini di precisione e una pistola replica priva di tappo rosso con caricatore e 2 cartucce a salve.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.













