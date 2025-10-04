Sgomberi per abusi edilizi a Marano, il prefetto Cardellicchio: “Azione dolorosa ma necessaria. Comune e forze dell’ordine pienamente attivi”

Condividi

Per gli sgomberi in programma, pratica estrema e sempre dolorosa ma inevitabile per riportare nell’alveo della civile convivenza situazioni spesso di degrado e prevaricazione, di cui ha dato oggi notizia la vostra testata, il Comune ha già attivato tutte le proprie componenti, di Polizia Locale, di Assistenza Sociale e di intervento edilizio e finanziario assumendo propri provvedimenti e ponendosi a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Giuliano incaricato dell’esecuzione, dell’ Arma dei Carabinieri chiamati a concorrere ed al riguardo mantiene aperto uno specifico tavolo di confronto con il coordinamento del prefetto di Napoli. Una duplice azione di ripristino della legalità complesso e che presenta aspetti di estrema delicatezza e complessità ma per il quale sono stati approntati adeguati interventi.

Prefetto Vincenzo Cardelliccio













