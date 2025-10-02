Vomero, SOS per via Aniello Falcone: “Fate presto!”

Condividi

” Una delle più belle e antiche strade di Napoli, via Aniello Falcone, collegamento viario fondamentale tra la parte bassa della città e la collina del Vomero, da dove si può ammirare un panorama mozzafiato del capoluogo partenopeo, meta dunque anche di tanti turisti, versa da tempo in condizioni di degrado e di abbandono inaccettabili, con un manto stradale costellato di buche e si avvallamenti, costituito attualmente in parte da cubetti di porfido e in parte da colate di asfalto, segnatamente lungo una lunga fascia, che si sviluppa lungo buona parte della carreggiata, dove si è proceduto a scavi per i sottoservizi. Tanti i problemi e le difficoltà sia per gli automobilisti per i sobbalzi che subiscono nel percorrerla sia principalmente per i motocicli che devono fare lo slalom tra i numerosi dissesti per evitare presumibili rovinose cadute “. A denunciare, ancora una volta, la gravità della situazione in una delle principali strade del capoluogo partenopeo è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero













