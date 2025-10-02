Un libro edito dalla Flegrea edizioni (Proloco Marano Flegrea) al Campania Libri Festival

Condividi

Fulvia Giacco, dal cuore di Marano alle luci del Campania Libri Festival

C’è un filo rosso che lega le tante attività di Fulvia Giacco: l’amore per la cultura, la passione educativa e il radicamento al territorio. Chi la conosce sa che dietro la sua energia non c’è mai un progetto fine a sé stesso, ma una visione: fare della cultura un bene condiviso, un motore di crescita collettiva. Non stupisce, quindi, che quest’anno il nome di Giacco e della Pro Loco Marano Flegrea APS, di cui è presidente e instancabile animatrice, risuoni forte al Campania Libri Festival di Napoli, la più importante rassegna letteraria della nostra regione. Un doppio riconoscimento che porta Marano e la sua comunità al

centro di un palcoscenico internazionale.

Dal 30 settembre al 2 ottobre, la Pro Loco sarà infatti tra le protagoniste della prima edizione del Campania International Publishing Fellowship, un programma che apre le porte a editori e agenti stranieri. Un’occasione straordinaria che premia anni di impegno per raccontare e promuovere il patrimonio culturale dei Campi Flegrei e di Napoli, traducendolo in opere letterarie capaci di dialogare con il mondo. E tra queste opere spicca Partenopellade, l’ultimo libro firmato da Fulvia Giacco per Flegrea Edizioni. Un testo che nasce dalla scuola e torna alla scuola, che mescola mito e attualità, memoria e futuro, e che si presenta come una bussola narrativa per le nuove generazioni. La pubblicazione è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’I.C. “Socrate-Mallardo” di Marano di Napoli e con la sua dirigente,

Teresa Formichella, che ha creduto nel valore educativo e formativo del progetto, favorendo la partecipazione attiva degli studenti. Le illustrazioni realizzate dai ragazzi, guidati dall’artista Cristina De Liso, impreziosiscono infatti il volume, trasformandolo in un’opera corale. Partenopellade sarà presentato ufficialmente al festival il 4 ottobre alle 18.30, nello Stand 54bis del Palazzo Reale, con un parterre di ospiti che testimonia il valore comunitario dell’iniziativa.

Dietro la docente, la scrittrice e l’attivista culturale, resta però la stessa donna che, con pazienza e determinazione, ha trasformato una Pro Loco in un laboratorio vivo di idee, progetti e libri. La sua storia è la prova che dal territorio, se coltivato con cura e sostenuto dalle istituzioni scolastiche, possono germogliare esperienze capaci di farsi strada ben oltre i confini locali. Marano, attraverso il lavoro di Fulvia Giacco, della Pro Loco e della scuola Socrate-Mallardo, sarà dunque presente al Campania Libri Festival non solo come ospite, ma come testimone di una sfida vinta: quella di credere che la cultura, quando nasce dalla comunità e si nutre di sinergie, può diventare davvero universale.













