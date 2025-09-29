Villaricca sotto choc per la morte di Mario Valletta

Condividi

Villaricca è sotto shock per la prematura scomparsa di Mario Valletta, 39 anni, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 28 settembre, nei pressi del cimitero comunale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era in sella al suo scooter quando si è scontrato con una Fiat 500 grigia, per cause ancora da accertare. L’impatto è stato particolarmente violento: Mario avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto e battendo la testa contro il marciapiede.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, ma per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La notizia ha gettato nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità, dove era molto conosciuto e stimato.













