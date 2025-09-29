REGIONALI MARCHE, ACQUAROLI IN VANTAGGIO DOPO I PRIMI EXIT POLL

Condividi

Visite: 51

33 Visite

Seggi chiusi alle elezioni regionali nelle Marche: i risultati in diretta dopo la chiusura dei seggi, con i primi exit poll e proiezioni. Nei primi exit poll è in leggero vantaggio Francesco Acquaroli, presidente uscente di centrodestra. In corso lo spoglio in Valle d’Aosta: Union Valdôtaine e alleati al 49,2%, centrodestra fermo al 33,3%. Ieri alle ore 23, alla chiusura del primo giorno di voto, l’affluenza nelle Marche ha raggiunto il 37,7%.

Al termine dello spoglio si saprà chi tra i candidati – Francesco Acquaroli di centrodestra, Matteo Ricci di centrosinistra, Lidia Mangani del Pci, Claudio Bolletta di Dsp, Beatrice Marinelli di Evoluzione della rivoluzione, Francesco Gerardi di Forza del popolo – avrà ottenuto la vittoria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti