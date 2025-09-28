Qualiano celebra Monsignor Domenico Savarese: il 4 ottobre la presentazione della biografia e con una lapide commemorativa.

Condividi

Una giornata di memoria, cultura e profonda spiritualità attende la città di Qualiano il prossimo 4 ottobre, in occasione del settantesimo anniversario della morte di Monsignor Domenico Savarese, illustre cittadino qualianese e Vescovo di Vallo della Lucania.

Alle ore 11:00, presso il Palazzo della Cultura in via Roma a Qualiano ci terrà la presentazione ufficiale della biografia del presule, scritta dal prof. Antonino

Granata, che ne ha ripercorso con rigore e sensibilità la vita, il ministero e il legame con la sua terra natale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Qualiano e promosso dal Comitato Monsignor Savarese, vedrà la partecipazione di autorevoli ospiti:

• il Sindaco di Qualiano, dott. Raffaele De

Leonardis,

• il consigliere comunale, dott. Venturino

Cerqua,

• il rettore del Seminario di Aversa, canonico don Sebastiano Sequino.

A moderare l’incontro sarà l’avv. Maddalena

Napolano, mentre il prof. Granata offrirà un prezioso contributo sul valore umano e spirituale di Monsignor Savarese.

A seguire, si terrà la svelazione di una lapide commemorativa posta dinanzi alla casa natale del Vescovo, in via Camaldoli a Qualiano, luogo che custodisce le radici e la memoria del suo cammino umano e spirituale.

Un appuntamento significativo per rinnovare la memoria e custodire l’eredità spirituale e civile di Monsignor Savarese, a settant’anni dalla sua scomparsa.













