PROIETTILE CONSEGNATO IN CHIESA A DON PATRICIELLO. MELONI: GESTO VILE

Da
redazione
-
0
Foto IPP/Felice De Martino Caivano - Napoli - 31/08/2023 quartiere Parco Verde zone di Violenza e degrado dove e' avvenuto uno stupro di gruppo - con dei minorenni - ai danni di due bambine nella foto a sinistra il parroco Don Maurizio Patriciello insieme a Giorgia Meloni premier e Presidente del Consiglio dei ministri del governo della Repubblica Italiana. Italy Photo Press World Copyright
Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde a Caivano. La denuncia arriva da Pina Castiello, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, che spiega: “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza durante la messa. Un esponente della criminalità locale confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. A stretto giro il messaggio di Giorgia Meloni contro “il gesto vile, lo Stato è con don Patricello e chi non si piega alla criminalità”.

