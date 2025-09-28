PROIETTILE CONSEGNATO IN CHIESA A DON PATRICIELLO. MELONI: GESTO VILE

Condividi

Un proiettile è stato consegnato a don Maurizio Patriciello, durante la messa nella parrocchia di San Paolo Apostolo, all’interno del Parco Verde a Caivano. La denuncia arriva da Pina Castiello, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, che spiega: “È raccapricciante e vergognoso quello che è accaduto questa mattina in mia presenza durante la messa. Un esponente della criminalità locale confondendosi tra i fedeli in fila per il rito di comunione, si è avvicinato a don Patriciello e gli ha consegnato un fazzoletto contenente un proiettile, dileguandosi poi velocemente”. A stretto giro il messaggio di Giorgia Meloni contro “il gesto vile, lo Stato è con don Patricello e chi non si piega alla criminalità”.













