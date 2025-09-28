Marano, furti a raffica in via del Mare: ladri in azione anche con le famiglie in casa

Condividi

Un’altra serata di paura si è consumata tra le strade di Marano, dove la criminalità sembra ormai agire senza freni. Nella serata di ieri, almeno due furti sono stati messi a segno nel parco residenziale di via Del Mare. Secondo le testimonianze, i ladri avrebbero agito tra le 21 e le 24, prendendo di mira villette abitate, con le famiglie all’interno.

Uno degli episodi più inquietanti riguarda una delle abitazioni colpite: la proprietaria si è ritrovata faccia a faccia con i malviventi direttamente nella camera da letto. All’esterno, secondo quanto riferito, si trovavano alcuni complici che facevano da palo o forse tentavano un ingresso da un altro punto dell’abitazione. Un’azione rapida e coordinata che conferma un’organizzazione criminale ben strutturata.

I raid di ieri arrivano a poche ore di distanza da un altro colpo messo a segno in via San Castrese, dove ignoti avevano già forzato l’ingresso di un’abitazione. La modalità d’azione sembra identica: intrusione fulminea, nessun rumore, e massima disinvoltura anche in presenza dei proprietari.

L’escalation di furti va avanti ormai da mesi e riguarda non solo Marano ma anche l’area collinare dei Camaldoli. Le segnalazioni da parte dei residenti sono sempre più frequenti, ma al momento sembrano non bastare a fermare l’ondata di criminalità.

Tra i cittadini cresce l’allarme: “Non siamo più sicuri neanche dentro casa nostra”, racconta una residente. “Viviamo con la paura, ogni sera ci chiediamo se toccherà a noi.”

I residenti chiedono a gran voce un intervento deciso da parte delle forze dell’ordine, con maggiori pattugliamenti e l’installazione di telecamere di sorveglianza in zone sensibili. Nel frattempo, la sensazione è che i ladri abbiano ormai preso il controllo del territorio, agendo con una sfacciataggine che lascia attoniti.













